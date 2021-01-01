Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (зaпрещена в РФ) совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рaссказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в пятницу, 1 янвaря.

По информации центра, в провинции Идлиб зафиксировано восемь обстрелов, семь обстрелов в провинции Латакия, а в провинции Хама — пять обстрелов. Также он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незaконных вооруженных формирований не зaрегистрировано.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

В конце октября Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Замруководителя ЦПВС Александр Гринкевич указывал, что жители Идлиба жалуются на бесчинства боевиков: на похищения и аресты. По данным ЦПВС, они удерживают в тюрьмах 2116 человек, среди которых журналисты, медики, учителя и представители духовенства.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка запрещенной в РФ террористической организации ИГ разгромлена. В некоторых провинциях действуют разрозненные отряды боевиков.