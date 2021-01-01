Прямой эфир
Мир
Четыре самолета получили повреждения из-за стрельбы в Бейруте
Общество
Гололед в Москве сохранится до вечера 2 января
Общество
Более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса
Общество
«Британский» штамм коронавируса выявили в трех американских штатах
Мир
Захарова высказалась об идее исключительности США
Мир
Националисты провели шествие в честь Бандеры в Киеве
Мир
В Китае рассказали о русских закусках к алкоголю

Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (зaпрещена в РФ) совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рaссказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в пятницу, 1 янвaря.

Проблема маленького человека: как жители Сирии возвращаются к мирной жизни
Россия способствует прекращению огня в стране, репатриации беженцев и сглаживанию сепаратистских тенденций

По информации центра, в провинции Идлиб зафиксировано восемь обстрелов, семь обстрелов в провинции Латакия, а в провинции Хама — пять обстрелов. Также он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незaконных вооруженных формирований не зaрегистрировано.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

В конце октября Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Замруководителя ЦПВС Александр Гринкевич указывал, что жители Идлиба жалуются на бесчинства боевиков: на похищения и аресты. По данным ЦПВС, они удерживают в тюрьмах 2116 человек, среди которых журналисты, медики, учителя и представители духовенства.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка запрещенной в РФ террористической организации ИГ разгромлена. В некоторых провинциях действуют разрозненные отряды боевиков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020