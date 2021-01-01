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Сторонники Трампа собирают шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют организовать шествие в Вашингтоне 6 января, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.

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Их призыв опубликовал на своей странице в Twitter сам Трамп в пятницу, 1 января.

«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — говорится на сайте организаторов.

Ранее 30 декабря Трамп анонсировал свое появление в Вашингтоне 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

1 января сообщалось, что попытку оспорить результаты голосования выборщиков может предпринять группа законодателей-республиканцев при утверждении итогов выборов президента в конгрессе.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.

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