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Четыре самолета получили повреждения из-за стрельбы в Бейруте

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Не менее четырех ливанский самолетов получили повреждения из-за беспорядочной стрельбы в воздух ливанской столице Бейруте по случаю Нового года в ночь на 1 января. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, самолеты принадлежали авиакомпании Middle East Airlines. При этом отмечается, что праздничная стрельба была зафиксирована в новогоднюю ночь во многих городах Ливана, пишет «РИА Новости».

31 декабря стало известно, что в аэропорту в Адене на юге Йемена произошел взрыв. Он произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Сразу сообщалось, что они не пострадали.

Позже уточнялось, что причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов.

Как сообщили местные источники, погибли 10, свыше 20 человек были ранены. Изначально сообщалось о пяти погибших.

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