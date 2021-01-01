В Китае рассказали о русских закусках к алкоголю

Один из пользователей китайской платформы Sohu составил список самых, по его мнению, популярных среди россиян закусок к алкоголю.

Первое место занимают соленья, особенно соленые огурцы, но, по его словам, россияне засаливают все, что есть в огороде: помидоры, грибы, зеленый перец, капусту.

Кроме того, в России могут засолить или замариновать что угодно, не только овощи, но и, например, белое мясо, считает китаец.

Не забыл он и про вяленую рыбу, назвав ее вкус «действительно невыносимым», но как отметил автор поста, «русским очень нравится».

Пользователь считает, что во время застолья, как правило, русским не нужны особые закуски.

«Сгодится все, что есть «под рукой»: черный хлеб, запеченный картофель, сырой лук и даже «запах меховой шапки» можно использовать как закуску к алкоголю», — цитирует его «ИноСМИ».

Отмечается, что русские также делают мясной холодец и рыбное заливное, однако вместо свиной кожи и рыбных костей, как это принято в Китае, они действительно кладут туда мясо и рыбу.

Среди перечисленных закусок, он также названы шашлык, и икру, назвав последнюю «фирменным блюдом России».

28 декабря директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов рассказал, чем лучше закусывать алкоголь, чтобы избежать похмелья. По словам специалиста, при употреблении алкогольных напитков следует помнить о соленой пище, которая позволит организму лучше справиться с алкоголем. Поэтому блюда русской кухни, такие как соленья, грибы, квашеная капуста, огурцы, селедка — это «лучшая закуска на свете».