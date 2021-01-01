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Захарова высказалась об идее исключительности США
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Захарова высказалась об идее исключительности США

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США уже несколько лет идут вразнос с идеей своей исключительности. Об этом в пятницу, 1 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется», — подчеркнула Захарова в эфире YouTube-канала «Изолента live».

По ее словам, власти Соединенных Штатов настраивали «народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться», даже закону и международному праву.

В 2018 году США вышли из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. В 2019 году Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2020 году Вашингтон вышел из Договора по открытому небу. Кроме того, североамериканское государство объявило о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Накануне, 31 декабря, Захарова назвала русофобию в США одним из факторов внутриполитической борьбы. Она подчеркнула, что американские средства массовой информации играют в нагнетании антироссийских настроений «не то что определенную, а одну из главных ролей».

Дипломат отметила, что для американского обывателя было непонятно, почему Россия является угрозой. Поскольку понять это невозможно, американские СМИ «придумывают всякие истории», считает она.

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