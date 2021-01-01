Собянин рассказал о трате огромных сил на борьбу с COVID-19 в Москве

Москва сумела выстоять в период пандемии коронавируса, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы. Об этом в пятницу, 1 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что такие мегаполисы, как Москва, были подвержены пандемии в первую очередь.

«То, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Конечно, здесь сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого», — подчеркнул Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

29 декабря Собянин заявил, что Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что в настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тыс. человек.

В тот же день он спрогнозировал спад распространения COVID-19 в новогодние праздники. По словам Собянина, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне, чем сейчас.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.