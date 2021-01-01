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Виновник ДТП в Серпухове с погибшим и пятью пострадавшими был пьян

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Водитель автомобиля ВАЗ, который стал виновником смертельной аварии в подмосковном Серпухове, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пятницу, 1 января, в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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«По предварительной информации, виновник ДТП, мужчина 1992 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

ДТП с летальным исходом произошло 1 января неподалеку от деревни Терехунь в Московской области. По данным телеканала РЕН ТВ, легковой автомобиль влетел в машину Центра медицины катастроф, которая стояла на обочине в месте, где уже случилась авария.

В результате происшествия смертельные травмы получил фельдшер скорой помощи. Кроме того, пострадали пять человек. Среди них полицейский и сотрудники аварийно-спасательной службы.

По данным прокуратуры Московской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне, 31 декабря, два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковушек в Бабынинском районе Калужской области.

Авария произошла на трассе М-3 «Украина». Пострадали пять человек, в том числе один ребенок. О состоянии потерпевших информации не приводится. По данным МЧС, участниками ДТП стали автомобили BMW и Chevrolet.

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