Полиция Берлина в канун Нового года временно задержала 700 человек

Сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали в новогоднюю ночь 700 человек, возбуждено «несколько сотен» дел, пострадали семь стражей порядка, следует из распространенного в пятницу, 1 января, заявления городской полиции.

В нем говорится о том, что всего на пульт в период с 18:00 до 6:00 поступило 2765 вызовов — в прошлом году их было 3065.

За соблюдением карантинных правил следили не менее 2,9 тыс. берлинских полицейских, помощь им оказывали еще 400 коллег из федеральной полиции и других земель ФРГ.

Отмечается, что новогодние торжества для полиции Берлина в целом прошли в значительно более спокойной обстановке в сравнении с предыдущими годами. Власти города ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где были запрещены запуски фейерверков и петард и сборы компаниями.

Некоторые граждане нарушали порядок.

В частности, в районе Гезундбруннен группа из примерно 20 человек стала забрасывать стражей правопорядка булыжниками и запускать в них петарды. А в Нойкёльне группировка из около 80 человек забрасывала полицейских бутылками с зажигательной смесью.

В Германии на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 власти ужесточили меры по предупреждению распространения коронавируса — там закрыли на три с небольшим недели все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов, банков и почтовых отделений, автомастерских и бензозаправок, а также газетных киосков. До 10 января перестают работать перестают парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-студии и другие заведения сферы услуг.

Ряд запретов касается личной жизни граждан — в частных домах и квартирах разрешено будет встречаться «самое большее — представителям двух домохозяйств, не более пяти человек». Правило не распространяется на детей младше 14 лет.

В новогодние праздники ввели повсеместный запрет на собрания и распитие спиртные напитков в общественных местах. В стране также ввели запрет на использование фейерверков в канун Нового года на оживленных площадях и улицах, чтобы избежать возможного травмирования граждан, сообщало МВД Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года, если вакцинация населения пройдет по плану. Массовая вакцинация населения препаратом Pfizer и BioNTech стартовала в Евросоюзе 27 декабря. ФРГ также разрабатывает свою вакцину от COVID-19.