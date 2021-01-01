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Жена Байдена оконфузилась при взрыве хлопушки перед Новым годом

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Будущая первая леди США Джилл Байден оконфузилась в ходе интервью, когда попыталась взорвать хлопушку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его женой показали на Таймс-сквер в прямом эфире в канун Нового года. Будущий глава государства и его супруга дали интервью в рамках ежегодной новогодней передачи Rockin Eve.

Супружеская пара поблагодарила американских медиков, ведущих борьбу с COVID-19, а также призвала граждан привиться от коронавируса.

Джо и Джилл Байден планировали завершить новогоднее видеообращение взрывом конфетти. Однако супруга избранного американского лидера не сумела справиться с хлопушкой и сломала ее почти пополам.

29 декабря Джо Байден во время своего выступления в Делавэре заявил, что вакцинация от COVID-19 в США идет слишком медленно и улучшения обстановки с коронавирусной инфекцией может не быть до марта.

Как отметил демократ, усилия администрации действующего лидера США Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых, и если продолжать действовать нынешними темпами, то потребуются «годы, а не месяцы», чтобы привить большинство американцев. Однако, предупредил Байден, даже при резком ускорении производства и вакцинации уйдут месяцы на то, чтобы привить большинство населения.

21 декабря стало известно, что 78-летний Джо Байден сделал прививку от коронавируса. Вакцину Pfizer ввели врачи в клинике штата Делавэр.

Избранный американский президент подчеркнул, что ему было важно продемонстрировать необходимость быть готовыми к вакцинации. Также прививку сделали супруге будущего президента США. Через некоторое время Байдены получат вторую часть вакцины.

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