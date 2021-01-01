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Российские лыжники предпочли сон встрече Нового года в Швейцарии

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Российские лыжники уснули до полуночи и не стали встречать Новый год в Швейцарии, потому что живут в напряженном графике из-за начала лыжной многодневки «Тур де Ски». Об этом в пятницу, 1 января, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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«На Новый год всё как обычно: поужинали и пошли в люльки. До полночи по местному времени никто не досидел», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Глава ФЛГР отметила, что российские спортсмены были в номерах, хотя у них был шанс «послушать кремлевские куранты по московскому времени».

«Сейчас у нас переезды с одного места на другое, «Тур де Ски» — сумасшедшая гонка: разложились, пробежали, сложились, переехали и так далее. Поэтому сейчас не до праздничного торта и других послаблений», — подчеркнула Вяльбе.

«Тур де Ски» объединяет три этапа Кубка мира. Первый этап проходит в швейцарском Валь-Мюстаир. Во время спринта свободным стилем россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Христина Мацокина завершили борьбу на четвертьфинальной стадии.

Итальянец Федерико Пеллегрино в финале опередил ставшего вторым действующего победителя многодневки Александра Большунова. Россиянин Глеб Ретивых занял четвертое место, Артем Мальцев стал пятым. Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

30 декабря сервисная бригада российской лыжной сборной попала в аварию на границе Швейцарии и Италии, никто не пострадал. Спортсмены в автомобиле в момент ДТП не находились. На место аварии приехали пожарные и «скорая», что является стандартным алгоритмом действий для экстренных служб Швейцарии. Все участники происшествия прошли медицинское обследование.

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