В Крыму посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, который признался, что хочет написать о принадлежности полуострова Украине на его пляже, оставить свои безнадежные заявления и пожелать развития российскому региону. Об этом 1 января заявил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

По его мнению, Зеленский не состоялся как президент Украины и не осознает исторических реалий, которыми должен руководствоваться руководитель государства.

«Зеленский много раз бывал в Крыму, ему крымские пляжи нравятся, поэтому его ностальгия понятна. Мы бы ему посоветовали вместо безнадежных надписей о том, что Крым является украинским, пожелать развития российскому Крыму, и если ему так хочется что-то написать, то пусть это будет фраза: «Крым, я тебя люблю таким, какой ты есть», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, Зеленскому удобнее чувствовать себя в статусе шоумена, нежели главы государства, который может адекватно воспринимать международные исторические процессы.

Форманчук подчеркнул, что Крым является российским, и в этом поставлена окончательная точка. «Крым навсегда воссоединился с Россией», — добавил он.

Ранее в своем новогоднем обращении к гражданам Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной», а также перевести часы на час назад. Он выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий. Зеленский также выразил желание написать не в интернете, а «на песке в Ялте», что Крым принадлежит Украине.

Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек напомнил о том, что пляжи в крымской Ялте галечные, а не песчаные и что уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым — и только Зеленский «считает себя умнее всей планеты».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма голосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.