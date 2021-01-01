Более 70 человек застряли на канатной дороге на Украине

На Украине спасатели сняли 74 человека, в числе которых было 13 детей и три беременные женщины, с остановившегося подъемника на канатной дороге в селе Славское Львовской области. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) в Славском с кресельного подъемника сняты все 74 человека, из них 13 детей и три беременных женщины. Работы завершены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в этот день спасатели зафиксировали остановку канатной дороги. Ее причиной стали проблемы с электричеством. Спасением людей занимались 27 специалистов, использовались четыре единицы техники.

17 января 2020 года более 30 туристов застряли на остановившейся канатной дороге на горе Погар в Карпатах. Спасатели сняли с канатной дороги 32 человек, среди них было пятеро детей.

В спасении туристов, застрявших на канатной дороге в районе поселка городского типа Славское, участвовали 14 спасателей и три единицы техники.