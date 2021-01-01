Прямой эфир
Происшествия
В Нижегородской области из-за пиротехники произошли три пожара
Происшествия
СК проверит гибель мужчины при пожаре на заводе в Самаре
Общество
Умер экс-глава завода «Ростсельмаш» Юрий Песков
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родились 49 детей
Мир
Экс-спикер парламента Грузии заявила об обиде страны на Россию
Происшествия
Лесная подстилка загорелась на Кубани
Мир
Более 70 человек застряли на канатной дороге на Украине
Общество
Погибшая при пожаре в Чувашии семья состояла на учете

Более 70 человек застряли на канатной дороге на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине спасатели сняли 74 человека, в числе которых было 13 детей и три беременные женщины, с остановившегося подъемника на канатной дороге в селе Славское Львовской области. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«Мы будем обучать российских специалистов»
Президент Bartholet Maschinenbau AG Роланд Бартолет — о работе в Москве и перспективах компании в России

«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) в Славском с кресельного подъемника сняты все 74 человека, из них 13 детей и три беременных женщины. Работы завершены», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в этот день спасатели зафиксировали остановку канатной дороги. Ее причиной стали проблемы с электричеством. Спасением людей занимались 27 специалистов, использовались четыре единицы техники.

17 января 2020 года более 30 туристов застряли на остановившейся канатной дороге на горе Погар в Карпатах. Спасатели сняли с канатной дороги 32 человек, среди них было пятеро детей.

В спасении туристов, застрявших на канатной дороге в районе поселка городского типа Славское, участвовали 14 спасателей и три единицы техники.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020