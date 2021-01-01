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Умер экс-глава завода «Ростсельмаш» Юрий Песков

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На 85-м году жизни скончался экс-руководитель завода «Ростсельмаш» Юрий Песков. Об этом 1 января сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков. Его большой трудовой путь неразрывно связан с «Ростсельмашем», с агропромышленным комплексом всей страны. Заслуги Юрия Александровича широко известны. Тяжелая утрата», — написал он в Instagram.

Голубев подчеркнул, что именно на таких людях, каким был Юрий Песков, «держится донская земля и вся Россия».

По словам совладельца и президента компании Константина Бабкина, Песков, который провел завод через «рифы» масштабной реконструкции 1980-х и тяжелых 1990-х годов, является «символом завода и символом города», пишет портал 161.ru.

Юрий Песков руководил заводом почти 20 лет — с 1978 до 1996 год, а в середине 1980-х успел параллельно поработать замминистра тракторного машиностроения СССР. Являлся Героем Социалистического Труда, лауреатом двух орденов Ленина и Государственной премии РФ, почетным гражданином Ростова и области. Под его началом производился самый массовый автомобиль «Нива», а также комбайны семейства «Дон».

В июле на дом Пескова, расположенный в селе Новомаргаритово Азовского района, было совершено нападение. Его 80-летняя сестра погибла, Пескова госпитализировали с травмой головы. Возбуждено дело сразу по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Трое подозреваемых по делу были задержаны в Санкт-Петербурге.

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