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В новогоднюю ночь в Москве родились 49 детей

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В Москве в новогоднюю ночь родились 49 малышей, сообщает в пятницу, 1 января, пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

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«В самую чудесную ночь в году московские врачи помогли стать родителями десяткам семей. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в роддомах столицы появились на свет 49 малышей: 21 девочка и 28 мальчиков», — говорится в сообщении.

В департаменте сообщили, что в 23:50 в роддоме при Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова родился мальчик весом 3,4 кг — он и стал «замыкающим» 2020 года.

А старт новому году в 00:25 1 января дал москвич, который появился на свет в роддоме при городской клинической больнице им. В.В. Виноградова. Его вес составил 3,2 кг.

Кроме того, в депздраве рассказали, что 31 декабря в роддоме при ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана состоялись 11-тысячные роды — такого рекорда не зафиксировано пока ни в одном роддоме.

В новогодние праздничные дни московские родильные дома работают в обычном режиме. Семьи с новорожденными получают на выбор набор для малыша или денежные выплаты. Родители, которые уже знают, как назовут ребенка, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке.

В прошлую новогоднюю ночь родились 53 москвича, 30 из них были мальчиками. Первая москвичка родилась в 2020 году в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00:10 с весом 3150 кг.

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