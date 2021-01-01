В России тысячи человек вышли 1 января на «Забег обещаний»
В России тысячи человек вышли на «Забег обещаний». На пробежку 1 января вышли в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Известия». Участники не соревнуются за место или приз. Цель забега — достичь поставленной на этот год цели. Поэтому у каждого атлета на груди обещание самому себе. Длина дистанции символичная — 2021 м. Участники верят в магию забега.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.