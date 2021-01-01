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Момент нападения на полицейских в Грозном попал на видео

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Камеры видеонаблюдения в Грозном запечатлели момент нападения вооруженных ножами злоумышленников на полицейских. Видео в пятницу, 1 января, опубликовал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в своем Instagram.

На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина нападает на одного из полицейских, патрулирующих улицу Мира. Под ударами ножа страж порядка падает на тротуар, а злоумышленник продолжает наносить ему ранения. После этого нападавший бросается в сторону пешеходного перехода, где сталкивается еще с одним полицейским и атакует его, в этот момент злоумышленника ликвидирует сотрудник ДПС.

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Агентство Reuters со ссылкой на исламистскую газету Al-Naba в пятницу сообщило, что ответственность за нападение на сотрудников полиции в Грозном взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Нападение произошло 28 декабря. В районе 14 часов двое вооруженных мужчин напали на сотрудников полиции в Грозном. В результате нападения один правоохранитель погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы в результате ответной атаки силовиков.

Как отмечает РЕН ТВ, нападение на полицейских совершили 18-летние братья Хусейн и Хасан Темурзиевы. Напавшие приехали в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году. В последнее время они работали в пекарне.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Дело возбудили по ст. 317 УК РФ.

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