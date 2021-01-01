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Жандармы пострадали при разгоне вечеринки с 2 тыс. участников во Франции

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Жандармы попытались разогнать вечеринку с участием 2 тыс. человек в коммуне Льерон (регион Бретань) на западе Франции, после чего неизвестный подожгли машину правоохранителей. Об этом сообщает в пятницу, 1 января, радио Europa-1.

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Известно, что организаторы вечеринки арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше желающих и расширить количество возможных путей отхода в случае облавы со стороны жандармов. Когда правоохранители приехали на место, участники праздничного мероприятия вступили с ними в противостояние и закидали их камнями. Во время столкновений был сожжен один из автомобилей жандармерии. Трое полицейских пострадали.

После этого жандармы отступили и контролировали подступы к месту проведения вечеринки, ожидая подкрепления.

Ведется расследование по факту насилия в отношении полицейских, а также проведением «музыкального мероприятия» с продажей алкоголя и потенциальным распространением наркотиков.

1 декабря полицейские пресекли в Брюсселе секс-вечеринку дипломатов и политиков. Вечеринка была организована вопреки правилу о том, что все питейные заведения в Бельгии должны быть закрыты из-за карантина, проведение вечеринок также запрещено. В баре правоохранители нашли много алкоголя, а также наркотики. Нарушителей отпустили после составления административных протоколов.

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