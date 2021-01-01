Препарат Moderna забраковали, ФБР проводит расследование

ФБР проводит расследование из-за порчи 500 доз вакцины. Препарат Moderna забраковал медик в штате Висконсин, передает телеканал «Известия». В частной клинике хранили вакцину в неправильных условиях. Экс-сотрудника учреждения задержали, он признал вину. В полиции полагают, что общая стоимость испорченной вакцины составляет $8–11 тыс.

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