Ребенок-инвалид погиб при пожаре в Калининграде

Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, cообщает 1 января СУ СК России по Калининградской области.

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в городе Калининграде обнаружено тело восьмилетнего инвалида-колясочника», — говорится в сообщении.

Областное Следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали, а пожар заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы.

14-летнего брата погибшего мальчика удалось спасти.

В настоящее время следователи, завершив осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания — в одной из комнат на первом этаже.

Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее 1 января сообщалось о гибели при пожаре в Чувашской Республики семьи из шести человек.

Как рассказали в СУ СК России по Чувашии, во время возгорания в доме находился хозяин дома, его сожительница и две ее дочери, одна из которых была с детьми.

Выжить при пожаре удалось только 51-летнему хозяину дома.

Среди погибших были дети 10, 7 и 4 лет.