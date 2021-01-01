Прямой эфир
Мир
Жандармы пострадали при разгоне вечеринки с 2 тыс. участников во Франции
Экономика
В России с 1 января начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ
Мир
МЧС сообщило о восстановлении более чем 250 объектов в Нагорном Карабахе
Общество
В России вступил в силу запрет на розничную продажу «веселящего газа»
Общество
Около 7,5 тыс. росгвардейцев обеспечили порядок в новогоднюю ночь в России
Мир
В Колумбии самолет совершил экстренную посадку из-за новогодних украшений
Общество
Синоптик спрогнозировал погодную «околонулевую апатию» в Москве
Общество
Погибшая при пожаре в Чувашии семья состояла на учете

Ребенок-инвалид погиб при пожаре в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, cообщает 1 января СУ СК России по Калининградской области.

Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки
Большинство пожаров в России происходит из-за неисправного электрооборудования

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в городе Калининграде обнаружено тело восьмилетнего инвалида-колясочника», — говорится в сообщении.

Областное Следственное управление возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали, а пожар заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы.

14-летнего брата погибшего мальчика удалось спасти.

В настоящее время следователи, завершив осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания — в одной из комнат на первом этаже.

Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее 1 января сообщалось о гибели при пожаре в Чувашской Республики семьи из шести человек.

Как рассказали в СУ СК России по Чувашии, во время возгорания в доме находился хозяин дома, его сожительница и две ее дочери, одна из которых была с детьми.

Выжить при пожаре удалось только 51-летнему хозяину дома.

Среди погибших были дети 10, 7 и 4 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020