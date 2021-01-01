Морозы придут в столицу на следующей неделе

В Москве резко похолодает на следующей неделе. Морозы придут в столицу к рождественским праздникам, сообщает телеканал «Известия». Температура начнет опускаться 5 января: днем ожидается до -4 °C. В Рождество ожидается -6 °C днём и -11 °C ночью. А к 8 января похолодает уже до -13 °С, ночью будет -18 °C. Однако к середине месяца морозы начнут отступать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.