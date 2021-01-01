«Газпром» начал поставлять газ в Сербию

«Газпром» объявил о начале поставок российского газа по «Турецкому потоку» в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину через территории Турции и Болгарии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте в пятницу, 1 января.

«Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии», — уточнили в компании.

В свою очередь, председатель правления и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал «Турецкий поток» не только надежным, но и эффективным и современным газопроводом, пользующегося популярностью на европейском рынке. На сегодняшний день через этот трубопровод получают российский газ шесть стран, в том числе Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.

Ранее в этот же день президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный «Балканский поток» из Болгарии в Венгрию. Через участок газопровода, протяженностью 474 км, будут ежесуточно проходить 6 млн куб. м газа.

В церемонии запуска газа по «Балканскому потоку» принял участие российской посол Александр Боцан-Харченко, пишет «Газета.ру».

8 января прошлого года в центре «Халич» в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».