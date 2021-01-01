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Всемирная торговая организация нашла нарушения у США и ЕС

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В Штатах повысят пошлины на товары из ЕС с 12 января. В частности, подорожают вина из Франции и Германии, авиационные запчасти. Повышение пошлин — новый шаг в многолетних спорах США и ЕС передает телеканал «Известия». С 2004 года страны обвиняют друг друга в нарушении норм всемирной торговой организации. И предоставлении своим самолетостроителям Boeing и Airbus неразрешенных госдотаций. ВТО нашла нарушения у обеих сторон конфликта, что стало поводом для ввода санкций со стороны как Брюсселя, так и Вашингтона.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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