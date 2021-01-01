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В Совфеде посоветовали Зеленскому перейти на московское время

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На предложение президента Украины Владимира Зеленского «быть с Украиной» Донбассу и Крыму и перевести их время на украинское, в Совете Федерации посоветовал Киеву перейти на московское время, чтобы снова стать процветающей страной. Об этом заявил 1 января член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Лучше Украине перевести часы на московское время. <...> Надо возвращаться к России и жить по московскому времени», — сказал Цеков.

Он отметил, что до 1991 года Украина жила по московскому времени вместе с Россией и была процветающей республикой, а потом «оторвалась», перевела часы на киевское время и стала «самой отсталой страной в Европе».

В новогоднем обращении к гражданам Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса и Крыма «быть с Украиной», а также перевести часы на час назад.

Он также выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий. Обращение Зеленский частично записал на русском языке в окружении детей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией и вопрос закрыт.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса в 2014 году. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной групп в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина).

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