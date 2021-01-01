Местные власти в Белоруссии будут взимать сбор за выезд транспорта из страны
В Белоруссии областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд транспортных средств из страны. Об этом говорится 1 января в сообщении на Национальном правовом интернет-портале республики.
Решение закрепил закон «Об изменении Налогового кодекса». Средства будут взиматься в пунктах пропуска до 1 января 2023 года.
Мера принята для «принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».
Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 т и с не более восьмью местами для сидения, помимо водителя.
Ставки сбора устанавливаются на местах в пределах 3 базовых величин (Br87 или более $30) за пересечение государственной границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.
При отсутствии решения областного Совета депутатов ставка считается равной нулю.
Власти Белоруссии 18 декабря предложили ввести денежный сбор при выезде из страны, сообщал министр финансов страны Юрий Селиверстов. По его словам, собранные средства в период пандемии будут направляться на санитарно-профилактические мероприятия по дезинфекции и на обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.