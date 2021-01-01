Россия на 2-м месте по объёму экспорта нефти в США
Россия заняла 2-е место по объёму экспорта нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, РФ в октябре поставила Штатам почти 20,5 млн баррелей, сообщает телеканал «Известия». А всего за год наша страна экспортировала в Америку почти 167 млн баррелей. Доля сырой нефти в поставках из РФ составляет порядка 15%. Основным поставщиком для США осталась Канада. Россия отодвинула со второго места Мексику. Саудовская Аравия заняла четвёртую строчку.
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