Политические игры отступают, когда речь идёт о здоровье. Украинцы требуют от президента разрешить российскую вакцину, передает телеканал «Известия». На сайте Владимира Зеленского появилась петиция. Инициаторы требуют привить «Спутником V» всех желающих. Причём вакцинация, по мысли авторов, должна быть бесплатной. Обращение набрало уже 15 тыс. положительных откликов. Для рассмотрения президентом необходимо 25 тыс. Об отказе от российской вакцины ранее заявил премьер Шмыгаль. Киев заказал 700 тыс. доз китайской CoronaVac. Поставок из КНР ждут в конце I квартала 2021 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.