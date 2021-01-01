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В Москве пенсионер под Новый год отдал мошенникам около 15 млн рублей

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В Москве 78-летний мужчина в канун Нового года перевел мошенникам валюту на сумму примерно 15 млн рублей за доступ к торговой платформе. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевел около $203 тыс. якобы трейдерам, которые обещали ему доступ на торговую площадку. После перевода денег специалист перестал выходить на связь» — объяснил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел 31 декабря.

30 декабря сообщалось, что неизвестные похитили около 800 тыс. рублей со счета жителя Москвы с помощью установки мобильного приложения. По словам пострадавшего, он договорился с неким финансовым консультантом о переводе крупной суммы денег в обмен на членство в его организации. Для этого москвичу нужно было зарегистрировать кошелек для хранения криптовалюты и установить на мобильный телефон специальное приложение для удаленного доступа к гаджету.

После этого путем банковских переводов мужчина лишился крупной суммы денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

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