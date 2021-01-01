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Литва возобновила авиасообщение с Великобританией

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Литва возобновила авиационное сообщение с Великобританией, приостановленное 21 декабря в связи распространением нового штамма коронавируса. Информация об этом размещена на сайте компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы»).

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«С 21 декабря по 31 декабря 2020 полеты для перевозки пассажиров из Великобритании и Северной Ирландии в Литовскую Республику были запрещены. 30 декабря на заседании правительства было решено, что с 1 января 2021 года запрет на полеты из Великобритании не продлевается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из Вильнюса в пятницу, 1 января, будут совершены четыре рейса в Лондон и Лидс, из Каунаса — три рейса в Лондон и Бристоль, из Паланги — два рейса в Лондон.

В компании напомнили, что прибывающие из Великобритании должны будут представить результат теста на коронавирус, который должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия в Литву, или пройти тестирование сразу по прилете.

В любом случае этим пассажирам указано 10 дней быть на самоизоляции, указано в сообщении.

Из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Великобритании авиасообщение с королевством приостановили более 35 стран.

О новой разновидности вируса власти страны объявили в середине декабря.

Штамм быстро распространился в Лондоне и на юге страны.

С 31 декабря власти Великобритании перевели большую часть территории страны на режим максимальных ограничительных мер в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Меры будут действовать в том числе во втором по численности населения английском городе Бирмингиме. Также ограничения коснутся Лестер, Дерби, Линкольншир, Нортгемптоншир.

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