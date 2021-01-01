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Фельдшер погиб в ДТП под Серпуховом

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Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП, которое произошло неподалеку от деревни Терехунь в Московской области. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, легковой автомобиль влетел в машину Центра медицины катастроф, которая стояла на обочине в месте, где уже случилась авария.

В результате ДТП погиб фельдшер. Травмированными оказались пять человек. Среди них полицейский и сотрудники аварийно-спасательной службы.

По факту случившегося ведется проверка. Уточняются детали происшествия.

Накануне, 31 декабря, два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковушек в Бабынинском районе Калужской области.

Авария произошла на трассе М-3 «Украина». Пострадали пять человек, в том числе один ребенок. О состоянии потерпевших информации не приводится. По данным МЧС, участниками ДТП стали автомобили BMW и Chevrolet.

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