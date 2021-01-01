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Синоптик рассказал о морозах на Рождество в Москве

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До минус 12 градусов ночью и до минус 10 днем ожидают москвичей на Рождество. Об этом 1 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, к 7 января в столичном регионе установятся традиционные умеренные рождественские морозы. «Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков», — цитирует его «РИА Новости».

Снежные сугробы к Рождеству вырастут до 18-19 сантиметров в Москве, по области от 18 до 23 сантиметров. Климатические показатели будут соответствовать норме.

В Москве и Подмосковье 1 января будет облачно, местами гололед и гололедица. В Подмосковье днем от трех градусов мороза до двух градусов тепла. В ночь на субботу температура опуститься до отметки -3 ºC.

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