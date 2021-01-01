Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя 1 января

До конца 1 января не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщили в этот день синоптики метеоцентра «Фобос».

«В первый день Нового года синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, наполненного плотными полями слоистой облачности и небольших осадков в различной фазе с вероятностью слабых очаговых ледяных дождей и отложениями льда диаметром до 3–5 мм», — сообщили метеорологи.

Москву в этот день ждет ледяной дождь, гололед, облачность и небольшие осадки.

Будет дуть юго-восточный ветер 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.

Синоптики центра также отметили, что температурный фон окажется на 6–8 градусов выше положенного по многолетней климатической норме для начала января — температура воздуха в столице составит около 0 градусов, в Подмосковье будет –3…+2 градуса.

Из-за ледяных дождей в аэропортах столицы второй день наблюдался коллапс. По данным «Яндекс.Расписания» на 1 января, в Домодедово 12 рейсов задерживается, один отменен, в Шереметьево три рейса задержано, четыре отменено, во Внуково четыре рейса задержано, два отменено.

Ранее в этот день стало известно о переносах или отмене 100 рейсах в столичных аэропортах.

Накануне сообщалось о проблемах на 159 рейсах.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Также 31 декабря МЧС предупреждало москвичей и гостей столицы о гололедице.

Водителям напомнили о сохранении дистанции между машинами, снижении скоростного режима и избегания внезапных маневров на дороге, пишет «Газета.ру».