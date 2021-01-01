В ГД напомнили о галечных пляжах в Ялте пожелавшему «писать на песке» Зеленскому

Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что пляжи в крымской Ялте галечные, а не песчаные. Таким образом парламентарий в пятницу, 1 января, отреагировал на слова украинского лидера в его новогоднем обращении.

Речь идет о заявлении Зеленского, в котором тот изъявил желание написать не в интернете, а «на песке в Ялте», что Крым якобы является украинской территорией.

Бальбек указал, что с момента присоединения Крыма к России киевские власти «страдают болезнью лживых обещаний». Так, он напомнил, как при экс-президенте Украины Петре Порошенко они обещали провести парад в Севастополе.

«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

По его словам, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский «считает себя умнее всей планеты».

«Даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», — добавил депутат.

Он назвал действующую украинскую власть сектой, в которой меняются духовные лидеры, а мантры при этом остаются прежние.

Ранее в этот же день глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание Зеленского написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит Украине.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам народного референдума жителей полуострова. За воссоединение со страной проголосовали 96,77% крымчан и почти 96% жителей Севастополя.

Несмотря на то, что Москва неоднократно указывала, что референдум прошел в строгом соответствии с международным правом, киевские власти отказываются признавать итоги голосования, как и США и ряд европейских стран. Все они ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма.