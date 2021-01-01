Прямой эфир
Мир
Президент Сербии дал старт пуску газа из «Турецкого потока»
Общество
В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19
Экономика
В России вступил в силу закон о налогообложении процентов с крупных вкладов
Общество
Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Происшествия
Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде
Общество
В России вступил в силу запрет запирать двери в кинотеатрах во время сеанса
Происшествия
Шесть человек погибли в Чувашии при пожаре в жилом доме
Общество
В Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Пугачевой

В ГД напомнили о галечных пляжах в Ялте пожелавшему «писать на песке» Зеленскому

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что пляжи в крымской Ялте галечные, а не песчаные. Таким образом парламентарий в пятницу, 1 января, отреагировал на слова украинского лидера в его новогоднем обращении.

Полуостров снов: самые небанальные достопримечательности Крыма
Устрицы, вина и дикие антилопы

Речь идет о заявлении Зеленского, в котором тот изъявил желание написать не в интернете, а «на песке в Ялте», что Крым якобы является украинской территорией.

Бальбек указал, что с момента присоединения Крыма к России киевские власти «страдают болезнью лживых обещаний». Так, он напомнил, как при экс-президенте Украины Петре Порошенко они обещали провести парад в Севастополе.

«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

По его словам, уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский «считает себя умнее всей планеты».

«Даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», — добавил депутат.

Он назвал действующую украинскую власть сектой, в которой меняются духовные лидеры, а мантры при этом остаются прежние.

Ранее в этот же день глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание Зеленского написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит Украине.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам народного референдума жителей полуострова. За воссоединение со страной проголосовали 96,77% крымчан и почти 96% жителей Севастополя.

Несмотря на то, что Москва неоднократно указывала, что референдум прошел в строгом соответствии с международным правом, киевские власти отказываются признавать итоги голосования, как и США и ряд европейских стран. Все они ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020