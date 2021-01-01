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Президент Сербии запустил подачу газа из «Турецкого потока»

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Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный «Балканский поток» из Болгарии в Венгрию. Об этом сообщил сербский портал Novosti.

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Утром в пятницу сербский лидер приветствовал рабочих-операторов на русском языке, пожелав им доброго утра. Вучич посетил газораспределительную станцию в селе Господжинцы, где ему показали оборудование, использованное при строительстве проекта.

Как пишет «Газета.ру», в мероприятии приняли участие российской посол Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании «Сtрбиягаз» Душан Баятович.

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», — сказал Вучич. После этого газ поступил в систему газопровода.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его основная ветка открыта президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

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