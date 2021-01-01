В Петербурге Lexus насмерть сбил пенсионера в новогоднюю ночь

Пенсионер под колесами Lexus в Санкт-Петербурге попало на видео. ЧП сняла камера видеонаблюдения, сообщает 1 января телеканал РЕН ТВ.

После удара пенсионера отбросило на несколько метров. При этом пешеход, стоявший у светофора рядом с местом ДТП, не отреагировал на произошедшее. Он вызвал скорую, только когда к нему с этой просьбой обратились другие прохожие.

Пострадавший пенсионер скончался на месте. Ему было больше 70 лет.

30 декабря ДТП произошло в городе Тетюши в Татарстане, столкнулись две иномарки, Hyundai и Chevrolet. В аварии пострадали три человека.