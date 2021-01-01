В России вступил в силу запрет запирать двери в кинотеатрах во время сеанса
Двери во всех кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации людей при пожаре, с 1 января 2021 года запрещается закрывать на ключ во время сеанса. Об этом говорится в правилах противопожарного режима, опубликованных на сайте правительства.
Правила утверждены постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года. Оно действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Новые правила противопожарного режима не предусматривают введение дополнительных ограничений и запретов, в частности в жилых домах.
Весной 2020 года в МЧС назвали главные причины возникновения большинства пожаров в России. Ими стали непотушенные сигареты, неправильная эксплуатация печей в частных домах и неисправность электроприборов.