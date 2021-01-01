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В России вступил в силу запрет запирать двери в кинотеатрах во время сеанса

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Двери во всех кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации людей при пожаре, с 1 января 2021 года запрещается закрывать на ключ во время сеанса. Об этом говорится в правилах противопожарного режима, опубликованных на сайте правительства.

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Правила утверждены постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года. Оно действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Новые правила противопожарного режима не предусматривают введение дополнительных ограничений и запретов, в частности в жилых домах.

Весной 2020 года в МЧС назвали главные причины возникновения большинства пожаров в России. Ими стали непотушенные сигареты, неправильная эксплуатация печей в частных домах и неисправность электроприборов.

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