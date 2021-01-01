СК подтвердил гибель шести человек при пожаре в жилом доме в Чувашии

При пожаре в жилом доме в Республике Чувашия погибли трое взрослых и трое детей, сообщили в пятницу, 1 января, в пресс-службе СУ СК России по Чувашской Республике.

По данным следователей, среди погибших трое детей в возрасте 10, 7 и 4 лет.

Отмечается, что выжить при пожаре удалось только 51-летнему хозяину дома. Погибшими являются его сожительница, две ее дочери и внуки.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного пожара. На место происшествия для установления причин ЧП выехала следственно-оперативная группа.

О смертельном пожаре в частном доме в деревне Орнары Урмарского района республики телеканал РЕН ТВ сообщил ранее в этот же день.