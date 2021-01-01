Вассерман поделился прогнозами на 2021 год

В наступившем 2021 году продолжится нынешняя Великая депрессия, начавшаяся в 2008-м, а пандемия продолжит рвать карантинами множество трансграничных технологических цепочек, и их придется замыкать внутри отдельных стран. Об этом Анатолий Вассерман заявил в своей статье для телеканала РЕН ТВ.

По его словам, это станет полезным для стран, отстоявших свою технологическую независимость, куда входит Россия. Для РФ есть шанс восстановить разрушенное промышленное производство, полагает автор. Наступивший год дает время возродить станкостроение, авионику и массу других производств.

Но, по мнению Вассермана, Москве будут мешать санкциями и заморозкой счетов.

Вассерман также отметил, что наступивший год пройдет под знаком коронавируса. Первая из вакцин, созданных в России («Спутник-V»), по предварительным данным, снижает вероятность заразиться раз в 10–20 на пару лет, а тяжелый ход болезни исключает, напомнил он. Результаты применения других препаратов покажет уже 2021 год.

По его словам, в России фармацевтическое производство изрядно порушено в девяностые. Новые заводы запускают, но нужный для отмены карантинных мер уровень иммунитета накопится в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга только к середине года, а по всей РФ только к концу, полагает Вассерман.

Главный урок пандемии состоит в том, что природа всё еще сильнее человека, добавил автор.

Также Вассерман выразил мнение по поводу состоявшихся в США выборов президента, отметив подтасовки Демократической партии. «Верховный суд побоялся рассмотреть дело по существу, потому что демократы могут возобновить другое преступление — массовые беспорядки в городах и государствах, уже подконтрольных им. И во всем мире будут вести себя, как убийцы и грабители», — полагает он.

Он уверен, что в наступившем году России надо внимательно смотреть и на США, и на Турцию, где может начинаться Третья мировая война.

Говоря о ситуации на юго-востоке Украины он напомнил, что Донбасс —. Донецкая, Луганская, Ростовская области — с имперских времен развиваются как единое целое. Но Вашингтон не оставляет идеи измотать Россию конфликтами по периметру границы.

По его данным, обострение в Донбассе назначено на весну. При этом по реакции России Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит украинских военных , отделив самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ.

Россия в сентябре будет избирать Госдуму, напомнил он. По словам Вассермана, единственный шанс тех, кто называет себя внесистемной оппозицией — объявить голосование подделанным, что является сценарием цветной революции.

Осуществить его трудно, в частности, потому, что уже отработана технология прямой трансляции в интернет всего происходящего на каждом избирательном участке. Фальсификации скрыть невозможно, полагает автор.

Он советуют россиянам обязательно проголосовать, чтобы у несогласных не было шансов испортить страну.

Военное значение искусственного интеллекта растет буквально на глазах, добавил он. Любое достижение любой науки рано или поздно находит себе военное применение.

США, как при президенте Рональде Рейгане, надеются вынести вооружение в космос, но Россия найдет, как с ним справиться, уточнил автор. Важно защитить не только себя, но и союзников с нейтральными странами.

Вассерман также отметил, что Россия в настоящее время не начинает войны, а заканчивает. По его словам, аналитики предсказывают эпоху особо умных войн, а россияне должны вновь стать умнее всех.

В ноябре он прокомментировал продолжающийся подсчет бюллетеней в США. По его мнению, не надо испытывать иллюзий в ожидании атмосферы вокруг РФ с возможным избранием Байдена.