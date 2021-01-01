Прямой эфир
Мир
Президент Сербии дал старт пуску газа из «Турецкого потока»
Общество
В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19
Экономика
В России вступил в силу закон о налогообложении процентов с крупных вкладов
Общество
Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Происшествия
Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде
Общество
В России вступил в силу запрет запирать двери в кинотеатрах во время сеанса
Происшествия
Шесть человек погибли в Чувашии при пожаре в жилом доме
Общество
В Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Пугачевой

Вассерман поделился прогнозами на 2021 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В наступившем 2021 году продолжится нынешняя Великая депрессия, начавшаяся в 2008-м, а пандемия продолжит рвать карантинами множество трансграничных технологических цепочек, и их придется замыкать внутри отдельных стран. Об этом Анатолий Вассерман заявил в своей статье для телеканала РЕН ТВ.

Себе дороже: Байден собрался отключить Россию от SWIFT
Насколько это может отразиться на экономике страны

По его словам, это станет полезным для стран, отстоявших свою технологическую независимость, куда входит Россия. Для РФ есть шанс восстановить разрушенное промышленное производство, полагает автор. Наступивший год дает время возродить станкостроение, авионику и массу других производств.

Но, по мнению Вассермана, Москве будут мешать санкциями и заморозкой счетов.

Вассерман также отметил, что наступивший год пройдет под знаком коронавируса. Первая из вакцин, созданных в России («Спутник-V»), по предварительным данным, снижает вероятность заразиться раз в 10–20 на пару лет, а тяжелый ход болезни исключает, напомнил он. Результаты применения других препаратов покажет уже 2021 год.

По его словам, в России фармацевтическое производство изрядно порушено в девяностые. Новые заводы запускают, но нужный для отмены карантинных мер уровень иммунитета накопится в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга только к середине года, а по всей РФ только к концу, полагает Вассерман.

Главный урок пандемии состоит в том, что природа всё еще сильнее человека, добавил автор.

Также Вассерман выразил мнение по поводу состоявшихся в США выборов президента, отметив подтасовки Демократической партии. «Верховный суд побоялся рассмотреть дело по существу, потому что демократы могут возобновить другое преступление — массовые беспорядки в городах и государствах, уже подконтрольных им. И во всем мире будут вести себя, как убийцы и грабители», — полагает он.

Он уверен, что в наступившем году России надо внимательно смотреть и на США, и на Турцию, где может начинаться Третья мировая война.

Говоря о ситуации на юго-востоке Украины он напомнил, что Донбасс —. Донецкая, Луганская, Ростовская области — с имперских времен развиваются как единое целое. Но Вашингтон не оставляет идеи измотать Россию конфликтами по периметру границы.

По его данным, обострение в Донбассе назначено на весну. При этом по реакции России Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит украинских военных , отделив самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ.

Россия в сентябре будет избирать Госдуму, напомнил он. По словам Вассермана, единственный шанс тех, кто называет себя внесистемной оппозицией — объявить голосование подделанным, что является сценарием цветной революции.

Осуществить его трудно, в частности, потому, что уже отработана технология прямой трансляции в интернет всего происходящего на каждом избирательном участке. Фальсификации скрыть невозможно, полагает автор.

Он советуют россиянам обязательно проголосовать, чтобы у несогласных не было шансов испортить страну.

Военное значение искусственного интеллекта растет буквально на глазах, добавил он. Любое достижение любой науки рано или поздно находит себе военное применение.

США, как при президенте Рональде Рейгане, надеются вынести вооружение в космос, но Россия найдет, как с ним справиться, уточнил автор. Важно защитить не только себя, но и союзников с нейтральными странами.

Вассерман также отметил, что Россия в настоящее время не начинает войны, а заканчивает. По его словам, аналитики предсказывают эпоху особо умных войн, а россияне должны вновь стать умнее всех.

В ноябре он прокомментировал продолжающийся подсчет бюллетеней в США. По его мнению, не надо испытывать иллюзий в ожидании атмосферы вокруг РФ с возможным избранием Байдена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020