В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января 2021 года в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.
С начала года МРОТ составит 12 792 рублей в месяц, а прожиточный минимум будет 11 653 рубля.
В 2020 году Минтруд представил новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42%, пишет «Газета.ру». Соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год было в размере 44,2%.
Закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума вступил в законную силу с 1 января 2021 года.
Также, как следует из документа, размер минимального размера оплаты труда не сможет быть меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление размера МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.
МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год.