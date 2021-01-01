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В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

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С 1 января 2021 года в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

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С начала года МРОТ составит 12 792 рублей в месяц, а прожиточный минимум будет 11 653 рубля.

В 2020 году Минтруд представил новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42%, пишет «Газета.ру». Соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год было в размере 44,2%.

Закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума вступил в законную силу с 1 января 2021 года.

Также, как следует из документа, размер минимального размера оплаты труда не сможет быть меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление размера МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.

МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год.

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