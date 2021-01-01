Пациент насмерть забил кислородным баллоном соседа по палате в США

В американской Калифорнии пациент одного из госпиталей, где проходят лечение люди с подтвержденным коронавирусом, насмерть забил своего 82-летнего соседа по палате кислородным баллоном. Об этом сообщает Fox News.

Конфликт между мужчинами произошел из-за того, что нападавшему не понравились католические молитвы своего соседа и он решил расправиться с ним.

37-летнего подозреваемого Джесси Мартинеса задержали полицейские. Ему предъявлены обвинения в убийстве, преступлениях на почве ненависти и жестоком обращении с пожилыми людьми.

В июле этого года 74-летний пациент одной из столичных больниц убил соседа по палате, забив его ходунками. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».