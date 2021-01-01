Россия сразится с Германией за выход в полуфинал МЧМ по хоккею

Молодежная сборная США по хоккею в последнем матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:0 обыграла команду Швеции, игра определила все четвертьфинальные пары турнира. Таким образом сборная России стала второй в группе B и сыграет в четвертьфинале со сборной Германии, занявшей третью строчку в группе A, сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».

Сборная США заняла первое место в группе В, набрав 9 очков. В багаже у России — 8 очков. Американцы встретятся со словаками, шведы — с финнами. Время игр определят позже.

Команда Чехии, занявшая в группе В четвертое место, в четвертьфинале сыграет с лидерами группы А (канадцами). Встреча пройдет 3 января и начнется в 03:00 мск. Матчи полуфиналов пройдут в ночь на 5 января в 02:00 мск и 05:30 мск.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Канадцы обыграли команду Финляндии со счетом 4:1.