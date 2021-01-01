Спасатели потушили пожар в лесу в одном из районов Сочи

Спасатели потушили возгорание лесной подстилки недалеко от поселка Верхний Юрт в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу, 1 января.

Отмечается, что огнем было охвачено около 500 кв. м. лесной подстилки, угрозы населенному пункту нет. Возгорание было потушено в 5:00 мск.

К тушению пожара привлекались 36 человек, в том числе от МЧС России 28 человек, а также 11 единиц техники, в том числе семь единиц техники от МЧС, пишет «РИА Новости».

Ранее 1 января сообщалось, что загорелась лесная подстилка в районе горы Пикет, которая разделяет Центральный и Хостинский районы Сочи.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать петарда. Очевидцы сообщают о необычно ярком салюте в районе пожара.