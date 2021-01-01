Стало известно о планах Nissan отказаться от продаж в Европе

Японский автоконцерн Nissan в рамках плана по реструктуризации бизнеса в 2021 году планирует отказаться от своей сети продаж в ряде европейских стран. Об этом 31 декабря сообщил портал Nasdaq со ссылкой на газету Yomiuri.

Работу автоконцерна сохранят в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, а также в государствах Северной Европы. В других европейских странах продажи продукции Nissan проведут через сеть продаж французского автопроизводителя Renault.

12 ноября 2020 года Nissan отчитался об убытках в размере 330 млрд иен (около $3,1 млрд) по итогам первой половины текущего финансового года (1 апреля — 30 сентября 2020 года) в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года. Для улучшения ситуации Nissan заявил о планах уменьшить свои фиксированные затраты и улучшить качество продаж, сфокусировавшись на розничной сфере.

В начале декабря Nissan распространил фото салона кроссовера Qashqai нового поколения. В основе нового Nissan Qashqai лежит платформа CMF-С (Common Module Family), на которой базируется машина нынешнего поколения.

20 октября сообщалось, что в России запатентовали электрический кроссовер Nissan Ariya.