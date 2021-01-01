Последняя из участниц трио McGuire Sisters скончалась в США

Филлис Макгуайр, последняя из участниц популярного в 1950-х годах американского трио McGuire Sisters, скончалась в США в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает агентство Associated Press.

Трио состояло из сестер Кристин, Дороти и Филлис. Младшая Филлис была солисткой группы. Исполнительница скончалась во вторник, 29 декабря, в Лас-Вегасе. Причины ее смерти не сообщаются.

По информации газеты Las Vegas Sun, Филлис Макгуайр умерла в своей усадьбе, которую сама называла «Беверли-Хиллз в Лас-Вегасе».

Отличительной особенностью три McGuire Sisters было то, что все три сестры были одеты одинаково и имели одинаковыми прически. За их музыкальную карьеру шесть пластинок группы становились золотыми. Среди зрителей группы были пять президентов США и королева Великобритании Елизавета II.

Две других сестры Макгуайр ушли из жизни в 2012 и в 2018 годах.