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Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит торговлю акциями трех компаний из КНР

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Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит допускать к торговле акции трех крупных китайских компаний, согласно требованиям администрации США, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 31 декабря.

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Речь идет о мобильных операторах China Mobile, China Unicom и China Telecom Hong Kong. Эти компании активно участвуют в развитии связи пятого поколения в Китае. Отмечается, что они «не имеют значимого присутствия в США», а их акции также представлены на бирже в Гонконге.

В заявлении Нью-Йоркской фондовой биржи поясняется, что указанное решение должно вступить в силу к 11 января.

Отмечается, что данный шаг обусловлен тем, что президент США Дональд Трамп в ноябре 2020 года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января текущего года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний.

Ранее, 19 декабря, Трамп подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских компаний на американских биржах.

Согласно закону «О подотчетности иностранных компаний», иностранный бизнес должен предоставлять отчетность регуляторам США. Теперь, если компания в течение трех лет не будет способна удовлетворить требованиям аудита, она лишится доступа к бирже.

В начале декабря сообщалось, что палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за ограничения против китайских компаний. Такое решение может привести к тому, что ряд фирм могут покинуть фондовый рынок США.

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