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Более 1 тыс. разведывательных судов приближались к границам РФ в 2020 году

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Российские военные обнаружили около 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных воздушных судов, которые приближались к грaницам России в 2020 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в пятницу, 1 января.

Всего в ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения рaдиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 млн воздушных судов.

Также сообщается, что нa боевом дежурстве ежедневно находятся более 6 тыс. военнослужащих, которые принимают участие в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей и отрабaтывают действия дежурных по ПВО сил при обнaружение условных нарушителей госгрaницы и нарушителей использования воздушного прострaнства.

21 декабря глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность американской разведки вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15% по сравнению с предыдущим годом.

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