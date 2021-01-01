Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 1 января

В Москве и Подмосковье в пятницу, 1 января, будет облачно, местами гололед и гололедица. Возможны небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет держаться в районе от минус одного до плюс одного градуса. Ночью ожидается до минус двух градусов.

В Московской области в дневные часы от трех градусов мороза до двух градусов тепла. В ночь на субботу температура опуститься до отметки минус три градуса.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о гололеде на Новый год и морозах на Рождество, которые ожидаются в Москве

Ранее, 31 декабря, на территории Московской области продлили предупреждение о гололеде . «Желтый» уровень опасности будет действовать от утра 2 января 2021 года.