Военнослужащие разведывательного управления штаба ЦВО поздравили ветерана

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Спиридоновича Власова.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, военные вручили ветерану подарочный набор и поздравительный адрес от имени командования военного округа.

Вместе с бардом Евгением Бунтовым военнослужащие провели для Николая Спиридоновича персональный концерт авторской песни для ветерана, исполнив композиции на гитаре и гуслях.

К поздравлениям присоединились будущие офицеры-разведчики – курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. По видеосвязи молодые люди поблагодарили фронтовика за Великую Победу, а также пожелали здоровья и успехов в Новом году.

Николай Власов ушел на фронт добровольцем с оборонного завода в Свердловске. Воевал в составе 92-го разведывательного батальона Уральского Добровольческого танкового корпуса. Участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги.

Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. После войны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Ранее, 31 декабря, российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым годом.