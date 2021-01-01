Власти Австралии изменили гимн страны из уважения к аборигенам

Власти Австралии изменили гимн страны в знак уважения к аборигенам, убрав из текста строку-упоминание о молодой нации. Об этом сообщил местный портал News.com.au в пятницу, 31 декабря.

Теперь строчка гимна, о которой идет речь, звучит как «Развивайся прекрасная Австралия». Ранее она звучала как «Ведь мы молоды и свободны».

Премьер-министр страны Скотт Моррисон рассказал, что, хотя Австралия как современная нация относительно молода, ее история уходит в древность, как история многих коренных народов Австралии.

Использование австралийского гимна в новой редакции начнется с 1 января 2020 года.