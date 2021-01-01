Российских военных медиков в Нагорном Карабахе поздравили с Новым годом

Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе поздравило специалистов медицинского отряда специального назначения (МОСН) с Новым годом. Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 1 января.

Начальник медицинской службы российского миротворческого контингента подполковник медицинской службы Олег Багаев рассказал, что специалисты медслужбы внесли большой вклад в укрепление здоровья российских военнослужащих, а также гражданского населения в Карабахе.

Он также пожелал медикам дальнейших успехов в профессиональной деятельности и вручил врачам, медицинским сестрам и медперсоналу полевого госпитали в Карабахе новогодние подарки.

В состав медицинских бригад МОСН входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных районах и селах. Всего российскими военными медиками оказана помощь 1 044 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 131 ребенку.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает прекращение огня, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах, а также введение в регион российских миротворцев, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки и следят за соблюдением режима прекращения огня.