Россияне смогут опробовать три типа удаленки

Россиянам разрешили официально уходить на удаленную работу, согласно закону, который вступает в силу в начале года.

Документом предусмотрено три типа удаленной работы.

В частности, при дистанционной работе сотрудник будет выполнять обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя.

Временно удаленная работа подразумевает, что сотрудник будет трудиться в таком режиме какой-то определенный период.

Также закон предусматривает комбинированный вид работы, по которому сотрудники смогут сочетать удаленку с работой в офисе.

Отдельно отмечается, что переход на дистанционную работу должен достигаться по соглашению между работодателем и сотрудником. Но в случае чрезвычайной ситуации компания может перевести работника на удаленку без его согласия.

В документе также уточняется, что зарплата сотрудника на удаленке, если обязанности остаются прежними, не должна уменьшаться. Сведения о занятости могут по желанию сотрудника включаться в электронную трудовую книжку. Работодатель может уволить сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

26 декабря проведенное исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что 41% россиян не хотят возвращаться с удаленки в офисы. Отмечается, что число желающих остаться работать удаленно насовсем увеличилось вдвое по сравнению с данными на весну 2020 года. В апреле работать из дома и после пандемии пожелали всего 19% опрошенных. Среди тех, кому комфортнее работается дистанционно, больше женщин — 46%. Полюбивших удаленку мужчин на 10% меньше.